Кормили куриным супом: 30 студентов УрФУ получили пищевое отравление

В Екатеринбурге более 30 студентов Уральского федерального университета (УрФУ) обратились за помощью к медикам с симптомами пищевого отравления. Госпитализированы 28 человек, большей части из них от 16 до 18 лет, пишет SHOT .

Первые жалобы на пищевое отравление от учащихся Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ стали поступать вечером 11 марта. Всего официально зафиксировано 31 обращение за помощью, где 30 человек — это студенты и еще один взрослый, имеющий отношение к образовательному учреждению.

Предварительно известно, что недавно университет начал обслуживать новый подрядчик, который поставлял продукты в местную столовую. После этого от студентов стали поступать жалобы на качество еды.

В настоящее время учащиеся СУНЦ УрФУ переведены на дистанционное обучение. Уже известно, что в день отравления студентов кормили куриным супом, пюре с котлетой и булочкой. Что стало причиной массового отравления, предстоит выяснить сотрудникам местного Роспотребнадзора, которые уже начали соответствующую проверку. Также по своей части проверку организовал Следственный комитет.