Биохакинг вместо примет: что есть на Новый год, чтобы не развалиться 1 января

На новогоднем столе лучше предпочесть гранат вместо «Оливье тазиком» и индейку вместо тяжелого мяса, чтобы 1 января чувствовать себя хорошо, сообщила РИАМО эксперт в области нутрициологии и биохакинга, профессор Университета пищевых технологий (UFT) в Болгарии и амбассадор бренда «Индилайт» Сильвена Роу.

«Если говорить о том, что подавать к новогоднему столу в России для бодрости и хорошего самочувствия, то принцип остается тем же, что и в мировых традициях: опираться на блюда, которые реально поддерживают организм. Полифенольные ингредиенты — то есть продукты, богатые природными антиоксидантами, помогающими снижать воспаление и поддерживать эластичность сосудов, — например гранат, клюква и цитрусовые, улучшают работу сердечно-сосудистой системы», — рассказала Роу.

Она подчеркнула, что легкие источники белка дают равномерное насыщение без тяжести, а свежие овощи, зелень и ароматные травы вроде розмарина помогают пищеварению. Такие сочетания не сулят мистической удачи, но заметно улучшают самочувствие и настроение — и вместе с этим появляется ощущение собранности, с которого и начинается хороший год.

«Несмотря на разницу в кухнях, принципы везде схожи: люди интуитивно выбирают сытную и полезную пищу, которая помогает легче войти в новый сезон. В Болгарии, откуда я родом, одним из главных символов остается баница — слоеный пирог с сыром или мясом, внутри которого оставляют късмети, пожелания на будущий год», — поделилась эксперт.

Нутрициолог отметила, что в Великобритании есть традиция first footing: первый гость приносит в дом хлеб, соль или сладость — все, что символизирует базовые потребности в питании.

«На Ближнем Востоке, а именно в ОАЭ, праздничное меню строится вокруг сочетаний, которые насыщают организм. На новогодний стол часто подают рис с птицей (индейка или курица), приправленный шафраном и кардамоном, свежие овощи, зелень, гранаты и финики. Эти продукты работают в тандеме: белок поддерживает метаболизм, фрукты дают антиоксиданты, специи стимулируют пищеварение и кровообращение. Так формируется меню, которое сочетает в себе и вкусовое богатство, и реальную пользу для организма», — пояснила специалист.

Новогодние ритуалы работают прежде всего психологически: продуманное меню задает тон празднику, помогает телу чувствовать себя лучше и создает атмосферу, в которой легче верить в хорошие перемены, заключила Роу.

