Бинты и антибиотики: стало известно, какие медтовары нужны бойцам СВО на передовой

По ее словам, солдатам на передовой в первую очередь необходимы индивидуальные перевязочные пакеты, препараты для снятия боли, противовоспалительные, бинты и кровоостанавливающие губки.

«В зависимости от времени года и тенденций бывает частый запрос на большой объем антибиотиков», — пояснила волонтер.

Она также подчеркнула, что в настоящее время наблюдается снижение запросов на медицинские изделия. К примеру, в 2022 году был высокий спрос на шовный материал, а сейчас он сократился.

Ранее в Подольске собрали и отправили в зону СВО (брянское направление) 38 маскировочных сетей, 54 нашлемника, а также предметы личной гигиены.

Неравнодушные жители имеют возможность внести свой вклад и объединиться для достижения значимой цели — оказания помощи героям, находящимся на передовой.