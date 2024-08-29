Жители Подольска отправили участникам СВО маскировочные сети и нашлемники

В Подольске собрали и отправили 38 маскировочных сетей, 54 нашлемника, средства личной гигиены участникам СВО из Подольска и их сослуживицам, которые сейчас находятся на Брянском направлении.⁣⁣ ⁣⁣Отвезут ценный груз неравнодушные товарищи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Гуманитарную помощь передали и жене мобилизованного Жувайрат. Ее муж находится в зоне СВО уже 2 года. Груз доставят в ближайшее время.

Также в волонтерском центре микрорайона Красная горка на ул. Садовой, дом № 5 активисты продолжают плести маскировочные сети для защитников. Стать волонтером и присоединиться к сбору гуманитарной помощи, формированию грузов, а также оказать посильную помощь в плетении маскировочных сетей можно в одном из пяти пунктов: ВЦ «Красная горка», ул. Садовая, 5; МУ ДТМ СП «Молодежный», ул. Почтовая, 8; КПЦ «Дубровицы», п. Дубровицы, 65а; ДК «Металлург», мкр. Львовский, ул. Горького, 5; СДК «Молодежный», п. Молодежный, 30.

Неравнодушные жители могут внести свой вклад в общую победу и объединиться ради важной цели поддержки героев на фронте.

Передать все необходимое можно через Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1, и сортировочный пункт на ул. Парковой, 34. Информация по телефону: 8(496)750-04-93.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.