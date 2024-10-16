Безглютеновая диета не нужна здоровым людям, если у них нет проблем с ЖКТ - врач

Безглютеновые продукты не всегда более полезные, и лучше придерживаться сбалансированного рациона, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.

«Непереносимость глютена может проявляться через вздутие живота, боли, диарею и другие симптомы. Но безглютеновая диета не нужна здоровым людям, если у них нет этих симптомов. Безглютеновые продукты не всегда полезнее, и лучше придерживаться сбалансированного рациона», – сказала Тананакина.

Она добавила, что в случае людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, таким как синдром раздраженного кишечника или целиакия, им стоит быть особенно внимательными при выборе хлеба.

«В случае целиакии глютен должен быть полностью исключен. Тем, кто страдает СРК, могут подойти безглютеновые или низкоуглеводные продукты», – рассказала эндокринолог.

16 октября ежегодно празднуется Всемирный день хлеба. Праздник учредили еще в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров.