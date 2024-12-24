Диетолог Панова: чем больше свежих овощей в салате — тем полезнее

Нутрициолог и диетолог Ольга Панова заявила, что традиционные блюда на новогоднем столе могут быть не только вкусными, но и полезными для здоровья и не вредить фигуре.

«Чем больше свежих или припущенных овощей и зелени в салатах, тем они будут полезнее. У меня обязательно на столе стоит греческий салат, потому что он заряжает организм клетчаткой. Плюс, если мы выбираем какие-то ингредиенты к салатам, это должна быть не колбаса, а куриная грудка или язык», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, можно смело не отказываться от любимого салата россиян — оливье, но стоит попробовать поиграть с ингредиентами, например, добавить зеленый салат или свежий огурец.

Копченый лосось диетолог предложила заменить на слабосоленую рыбу или морепродукты, а также сократить любые блюда с жирными сырами, беконом или колбасой.