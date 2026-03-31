Бесит чавканье и стук клавиатуры: невролог объяснила, побороть мизофонию

Сильное раздражение из-за обычных бытовых звуков может быть не капризом, а особенностью работы нервной системы – это не побороть, но можно контролировать, сообщила РИАМО эксперт лаборатории «Гемотест, невролог Екатерина Демьяновская.

«Мизофония — особая реакция нервной системы на определенные звуки. У человека возникает резкое эмоциональное раздражение в ответ на вполне обычные бытовые шумы: чавканье, громкое дыхание, щелканье ручкой, стук клавиатуры. Полностью «выключить» такую реакцию усилием воли обычно сложно, но ее можно контролировать. Помогают техники осознанного переключения внимания, дыхательные упражнения», – сказала Демьяновская.

Она добавила, что полезно защитить себя от лишних раздражающих звуков фоновым шумом, какой-то ненавязчивой музыкой.

«Можно применять методы когнитивно-поведенческой терапии: во время занятий специалист поможет сформировать новую эмоциональную реакцию на триггерный звук и снизить уровень стресса. Если звуки вызывают сильную агрессию, тревогу или начинают мешать учебе, работе, общению с людьми, есть смысл обратиться к психиатру или психотерапевту — такие состояния можно корректировать не только немедикаментозно, но и с помощью лекарственной терапии», – отметила врач.

