Беременная пожаловалась на отсутствие антирезусного иммуноглобулина в Петербурге

Готовящаяся стать матерью жительница Санкт-Петербурга заявила, что в больницах города закончился антирезусный иммуноглобулин. Он необходимо при резус-конфликте во время беременности, сообщает «Осторожно, новости».

Ирина находится на 35-й неделе беременности. У нее и у плода разный резус-фактор крови: у девушки — отрицательный, а у ребенка — положительный. В таких случаях матери во время беременности и ребенку после родов необходим укол иммуноглобулина.

При отсутствии таких уколов у малыша может появиться анемия, гипоксия, желтуха и патологии развития центральной нервной системы. По словам Ирины, во время первой беременности ей укол делали бесплатно. А вот во время второй беременности она не получила его, так как препарат закончился.

Ирине об отсутствии лекарства сказал врач. По его словам, препарат закончился в России, аналогов его тоже нет. Женщине удалось достать один укол через знакомых, но после родов ей необходим еще один.

Ранее в России предложили предоставлять беременным женщинам бесплатный проезд на такси. По мнению депутатов, такой транспорт обеспечит беременным женщинам более безопасный и комфортный способ передвижения.