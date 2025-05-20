В России предложили предоставлять беременным женщинам бесплатный проезд на такси

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») предложила предоставлять беременным женщинам льготный или бесплатный проезд на такси. Соответствующее предложение она направила обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости .

В тексте письма говорится, что для безопасного протекания беременности и рождения ребенка беременные женщины нуждаются в регулярных медицинских осмотрах, при этом поликлиника может находиться далеко от места жительства.

Кроме того, траты на такси могут ухудшить материальное благополучие семьи.

Депутат отметила, что льготное такси обеспечит беременным женщинам более безопасный и комфортный способ передвижения, предотвратив физические и психологические риски для здоровья будущей матери и ребенка.

Ранее сообщалось, что цены на такси в России могут взлететь в несколько раз из-за принятого закона о локализации автомобилей.

Накануне Госдума приняла сразу во II и III чтениях законопроект, согласно которому в России вводятся требования к уровню локализации автомобилей такси. Так, для перевозки пассажиров будут допускаться только машины отечественного производства.