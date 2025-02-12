Барометрический удар по центральной России: люди массово вызывают скорую помощь

Метеозависимые жители Центральной России, которая попала под «барометрический удар», стали чаще вызывать скорую помощь из-за скачков атмосферного давления, сообщает SHOT .

Многие люди жалуются на частые головные боли, кровотечение из носа, потерю сознания. Также в последнее время жители ЦФО испытывают слабость, быстро устают, ощущают нехватку сил.

Синоптики объяснили, что это связано с влиянием мощного азиатского антициклона. Сильнее всего он повлиял на жителей Москвы, Подмосковья, Калуги, Владимира. Затронуло и жителей Санкт-Петербурга. Метеозависимые люди зафиксировали у себя скачки артериального давления, сильные мигрени и слабость.

Специалисты при перепадах атмосферного давления посоветовали пить больше воды, отказаться от физических нагрузок и больше отдыхать. При необходимости нужно обратиться к врачу.

Ранее стало известно, что в Центральной России ожидается похолодание на этой неделе. Температура опустится ниже нормы впервые в 2025 году.