«Эксцентричный, но легкий и позитивный»: критик поделился воспоминаниями о Митте

Режиссер Александр Митта запомнился как легкий и позитивный человек, который снимал такие же фильмы, сообщил РИАМО кинокритик и киновед Александр Шпагин.

«Вот он такой эксцентричный был достаточно персонаж, но очень легкий, очень позитивный, очень открытый, очень свободный и веселый. Вот таким я его и запомнил», — сказал Шпагин.

Критик добавил, что, кроме картины «Звонят, откройте дверь», таким же энергичным, насыщенным позитивизмом, энергетикой, вечной молодостью было кино Митты.

Режиссер и народный артист России Александр Митта скончался из-за онкологического заболевания — рака почки. В последнее время он был на паллиативном лечении.

Митта закончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Снял большое количество проектов, наиболее популярные из них — «Граница. Таежный роман», «Сказка странствий» и «Москва, любовь моя». Был награжден несколькими ТЭФИ за сценарий, режиссуру и лучший сериал.