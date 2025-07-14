В Хотькове завершен первый этап реконструкции центральной площади

Еще до начала благоустройства центральной площади в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа были переложены коммуникации. Это решение позволило предотвратить возможные аварии и избежать повреждения новой площади в будущем. Обновленная территория была совместно спроектирована жителями, инженерами и реализуется в рамках Народной программы партии, сообщила пресс-служба опдмосковного отделения партии «Единая Россия».

Новое пространство в городе Хотьково оценил депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов.

«В 2023 году наш проект благоустройства этой территории победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы продлились чуть больше года, они были совмещены с заменой всех сетей. На скорость это никак не повлияло, подрядчики завершили все в срок», — отметил Сергей Пахомов.

В основе обновления лежала идея единения культур. В оформлении площади использованы элементы хотьковской абрамцево-кудринской резьбы, подчеркивающие местные традиции. Исторические фотографии города и сцены народных промыслов представлены на специальных стелах. Здесь созданы удобные зоны для прогулок, оборудован уютный амфитеатр со сценой, установлены качели.

«Несомненно, так намного лучше, чем было до модернизации площади. Интересно и приятно посмотреть на новые архитектурные решения, которые гармонично вписываются в окружающий ландшафт. Люди стали чаще собираться здесь, наслаждаясь атмосферой и комфортом обновленного пространства», — сказала жительница Хотьково Яна.

Сергей Пахомов добавил, что в текущем году работы начнутся и на второй части площади на противоположной стороне дороги.

Кроме того, в рамках партийного проекта «Культура малой Родины», благодаря инициативе Сергея Пахомова в Хотьково появится новый арт-объект: рядом с больничным комплексом «Елизаветинский» уже создаётся масштабное граффити — портрет Василия Ворноскова, крестьянина, стоявшего у истоков абрамцево-кудринской резьбы. Автором работы выступил известный художник Сергей Салин, чьи произведения уже украшают многие города России.

Ране, единороссы Сергиева Посада оценили работу Елизаветинской больницы — нового современного медучреждения, построенного в рамках Народной программы. Больница включает в себя современную поликлинику, диагностический центр и стационар, что позволяет обеспечивать комплексный подход к медицинскому обслуживанию населения. Открытие такого учреждения стало ответом на долгосрочные потребности жителей округа, которые ранее сталкивались с недостатком доступной и качественной медицинской помощи.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.