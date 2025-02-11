В Центральной России ожидается похолодание на этой неделе

Вильфанд: температура в центре РФ опустится ниже нормы впервые в 2025 году

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в центре европейской части страны 15 февраля опустится ниже климатической нормы, это произойдет впервые в 2025 году, сообщает РИА Новости .

«В тылу циклона, который будет располагаться к востоку от европейской России… уже прогнозируется вхождение холодных воздушных масс», — сказал синоптик.

Он добавил, что 15 февраля столбики термометров покажут минус 8 — минус 13 градусов. Дневные температуры прогнозируются от минус 6 до минус 11. Температура ожидается на 1 градус ниже климатической нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что февраль «отработает» снегопадами и морозами за всю провальную зиму. К 23 февраля в столичном регионе может образоваться снежный покров высотой 5-10 см.