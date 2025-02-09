Зима готовит сюрприз: февраль в Москве запомнится снегом и морозами

Тишковец: во второй половине февраля в Москве ударят морозы и пройдут снегопады

Февраль «отработает» снегопадами и морозами за всю провальную зиму. В Москве ожидается сильная непогода, сообщил в своем Telegram-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В первой половине следующей недели в Московском регионе будет не очень солнечно и без осадков. Днем температура составит 0 градусов, а по ночам — минус 4-9.

Уже 13 февраля пойдет снег, его принесет холодный атмосферный фронт. Наметет около 1-2 см сугробов. 14, 15 и 16 февраля днем будет от 1 до 6 градусов мороза. Ночью ожидается 6-11 градусов ниже нуля.

В последние 10 дней зимы в Москве и области благодаря балканским циклонам выпадет 9-13 мм осадков. В столице к 23 февраля появятся снежный покров высотой 5-10 см. Температура воздуха в этот период днем составит минус 3-8 градусов, а ночью — от 9 до 14 градусов ниже нуля.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко сказал, что зимой от перепадов температур увеличивается число трещин на зубной эмали.