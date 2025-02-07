Мороз и зубы: стоматолог рассказал, как холодная погода влияет на здоровье рта

«Нам важен возраст до 25-30 лет. Допустим, курение на холодном воздухе. При затяжке, при прохождении через набивку табака или через ту же систему вейпов температура составляет где-то 60-75 градусов, и на контрасте с обычным воздухом такой перепад в 40-50 градусов приводит к появлению мелких поверхностных трещин на зубах», — сказал доктор в эфире радио Sputnik.

По его словам, это же касается кофе на улице в морозный день. Такие воздействия приводят к развитию микротрещин, которые, в свою очередь, приводят к кариесу.

Кариес — это бактерии, которые появляются в естественных углублениях. Если трещина идет до шейки и на ней образовался зубной налет, бактерии прилепляются на одном месте и уже никуда не двигаются.