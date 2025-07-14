Зевс разбушевался: молния угодила в жилой дом в Истре и сожгла его

Пожар разгорелся в частном жилом доме, расположенном в городском округе Истра, после того, как в него ударила молния, сообщает «Осторожно, Москва» .

Очевидцы сняли пожар на видео. На кадрах видно, что пламя охватило крышу и второй этаж здания. От кровли практически ничего не осталось — она полностью объята огнем.

«Молния бахнула прям сюда», — делится за кадром местный житель.

Он также выразил опасение, что огонь может перекинуться на припаркованную рядом машину и соседний дом. На видео также можно заметить сотрудников пожарной службы, прибывших на вызов.

Жители успели выбежать из горящего здания.

Ранее молния попала в воду на пляже в Тульской области. Электрический заряд распространился по мокрому песку и убил троих человек, еще шестеро пострадали. Момент, когда трупы выносили с пляжа, попал на видео.