Россиянки стали массово использовать ИИ для похудения

Жительницы России все чаще обращаются к чат-ботам на базе искусственного интеллекта для составления диет и тренировочных программ, однако эксперты предупреждают о необходимости консультаций с профессионалами, сообщает «Вечерняя Москва».

Нейросети предлагают индивидуальные меню и планы тренировок, однако пользователи отмечают, что рекомендации часто бывают шаблонными или содержат необычные рецепты, например, смузи из персика, салата и огурцов.

ИТ-специалист и эксперт по нейросетям Дмитрий Мелихов пояснил, что информация, полученная от ИИ, не всегда достоверна и не учитывает индивидуальные особенности.

«Сгенерированная информация может быть просто-напросто придуманной. А еще ответ на ваш запрос скорее всего не индивидуальный — все же нейросети учатся на том, что «видят» в сети. Кому-то такой рацион может подойти, а кто-то результата не увидит», — рассказал Мелихов.

Он посоветовал использовать нейросети только как вспомогательный инструмент и обязательно консультироваться со специалистами.

Мелихов подчеркнул, что при составлении тренировочного плана важно проконсультироваться с профессиональным тренером, чтобы избежать вреда для здоровья. Он также отметил, что запросы к ИИ должны формулировать люди, хорошо разбирающиеся в теме, чтобы получить более релевантные ответы.

В ходе эксперимента, нейросеть попросили составить недельное меню без гречки и перловки. Чат-бот предложил сбалансированный рацион с рекомендациями по белкам, жирам, углеводам и физической активности, но не указал точные порции и объем воды. Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что ИИ может быть полезен только как помощник, а индивидуальный подход возможен лишь при общении с профессионалом.

Отдельно отмечается случай артистки Елены Воробей, которая после быстрого похудения с помощью препарата столкнулась с серьезными побочными эффектами, включая усталость и ухудшение состояния кожи. Эксперты подчеркивают, что самостоятельное использование подобных средств и советов ИИ может быть опасно для здоровья.