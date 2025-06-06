Бактерии и плесень: врач ответила, что будет при неправильном хранении продуктов

Важно соблюдать принцип пищевого соседства и хранить определенные продукты отдельно друг от друга. Кроме того, хлеб нельзя держать в холодильнике, а мясо и рыбу нужно класть на нижнюю полку, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Важно также соблюдать принцип пищевого соседства: фрукты и овощи в одном месте, мясо — в другом, рыба — на своей полке и так далее. Сливочное масло и сыры не выдерживают соседства с колбасой и копченостями, так как быстро перенимают запахи мясных и рыбных деликатесов. Кроме того, полуфабрикаты не должны лежать рядом с готовой едой: в сыром мясе и рыбе могут быть бактерии, которые прекрасно себя чувствуют даже в холодильнике и погибают только при тепловой обработке», — сказала Кашух.

Она добавила, что если в холодильнике полки в виде решеток, то охлажденное мясо и рыбу лучше положить в самый низ, чтобы сок не капал на другие продукты.

«Размораживать замороженное мясо стоит именно в холодильнике, а не на столе и тем более не у плиты, не на солнце. В тепле бактерии стремительно развиваются. Также есть мнение, что хлеб нужно тоже хранить в холодильнике. Это не так! При низких температурах он быстро черствеет, а внутри упаковки образуется конденсат — влага», — рассказала врач.

Кашух пояснила, что это благоприятная среда для развития плесени. С хлебом будет все в порядке, если хранить его при комнатной температуре, но не дольше 3 дней.

«Мыть мясо и рыбу перед приготовлением тоже не нужно: бактерии могут остаться в раковине, попасть на рабочие поверхности и заразить посуду и другие продукты. Микробы в мясе и рыбе погибнут во время готовки, этого будет достаточно», — отметила специалист.

Для того чтобы еда оставалась безопасной и свежей, дома нужно соблюдать примерно такие же правила хранения, которые предъявляют магазинам, кафе и ресторанам.

«Прежде всего у каждого типа продуктов должно быть свое место в холодильнике. Например, мясо дольше хранится на самых холодных полках — как правило они расположены ближе к морозильной камере», — заключила гастроэнтеролог.

7 июня будет отмечаться Всемирный день безопасности пищевых продуктов. Как отмечается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), безопасность пищевых продуктов — это ответственность и задача власти, производителей и потребителей.