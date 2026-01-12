Андрей Воробьев: Землякова согласована на пост руководителя регионального ФОМС

«Елена Владимировна Землякова согласована на должность руководителя регионального фонда медицинского страхования. Это, по сути, большой „минфин“ в системе здравоохранения. Очень надеюсь, Максим Васильевич (Забелин, министр здравоохранения Московской области - ред.), что совместно вы выстроите всю систему. Там действительно есть что настраивать, особенно в части прозрачности, удобства работы в системах и прозрачности с точки зрения прохождения, списания и использования средств регионального фонда. Поэтому Елена Владимировна прошла очередную закалку и теперь, уже на земле, будет подтверждать свое мастерство», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Землякова занимала пост глава городского округа Химки Московской области с января 2025 года. С 2020 по 2024 год была заместителем министра экономики и финансов правительства Подмосковья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.