Андрей Воробьев: Землякова согласована на пост руководителя регионального ФОМС
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о согласовании кандидатуры бывшей главы Химок Елены Земляковой на пост руководителя регионального фонда обязательного медицинского страхования.
«Елена Владимировна Землякова согласована на должность руководителя регионального фонда медицинского страхования. Это, по сути, большой „минфин“ в системе здравоохранения. Очень надеюсь, Максим Васильевич (Забелин, министр здравоохранения Московской области - ред.), что совместно вы выстроите всю систему. Там действительно есть что настраивать, особенно в части прозрачности, удобства работы в системах и прозрачности с точки зрения прохождения, списания и использования средств регионального фонда. Поэтому Елена Владимировна прошла очередную закалку и теперь, уже на земле, будет подтверждать свое мастерство», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Землякова занимала пост глава городского округа Химки Московской области с января 2025 года. С 2020 по 2024 год была заместителем министра экономики и финансов правительства Подмосковья.
