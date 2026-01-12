Губернатор Андрей Воробьев представил Инну Федотову на посту врип главы Химок

«Инна Аркадьевна у нас будет отвечать за Химки. Знаю, что сегодня с утра в этом большом, важном для нас городском округе у вас состоялись встречи и с региональными депутатами, и с правоохранительным блоком, и с советом депутатов. Это правильное начало. Очень рассчитываем на то, что тот задел, который в Химках, прежде всего в системе ЖКХ, уже реализован совместно с „Газпромом“, сделает вашу работу более успешной и вы сможете на ключевых направлениях сконцентрировать свое персональное внимание и внимание команды», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Инна Федотова была главой городского округа Клин. До этого она занимала посты советника губернатора Подмосковья в ранге министра (2024–2025 гг.) и министра жилищной политики региона (с 2018 по 2024 год). Свою карьеру она начала в 1996 году в комитете по архитектуре и градостроительству администрации города Красноярск.

До этого Химки возглавляла Елена Землякова. Андрей Воробьев ранее объявил, что ее кандидатура была согласована на пост руководителя регионального фонда обязательного медицинского страхования.

