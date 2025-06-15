Андрей Воробьев: в здравоохранении Подмосковья работает более 107 тыс человек

Здравоохранение

Фото - © Екатерина Агеева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех медработников с профессиональным праздником.

«В сфере здрава у нас работает более 107 тыс. человек. Спасибо каждому за ваш труд, надежду, которую вы даете каждому человеку, ищете новые подходы и методы лечения», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он также назвал медиков героями.

Ранее губернатор вручил медработникам региона государственные и областные награды.