Андрей Воробьев: в здравоохранении Подмосковья работает более 107 тыс человек

«В сфере здрава у нас работает более 107 тыс. человек. Спасибо каждому за ваш труд, надежду, которую вы даете каждому человеку, ищете новые подходы и методы лечения», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он также назвал медиков героями.

Ранее губернатор вручил медработникам региона государственные и областные награды.