Андрей Воробьев: в здравоохранении Подмосковья работает более 107 тыс человек
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех медработников с профессиональным праздником.
«В сфере здрава у нас работает более 107 тыс. человек. Спасибо каждому за ваш труд, надежду, которую вы даете каждому человеку, ищете новые подходы и методы лечения», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он также назвал медиков героями.
Ранее губернатор вручил медработникам региона государственные и областные награды.