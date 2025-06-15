Воробьев поздравил подмосковных медработников с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил подмосковных медицинских работников с профессиональным праздником, поблагодарил их за благородный труд и вручил государственные и областные награды, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

На сегодняшний день в сфере здравоохранения региона работают более 107 тыс. человек, среди которых: свыше 26 тыс. врачей, около 47 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала и более 4 тыс. работников младшего медперсонала.

«Хочу поблагодарить всех медработников, наших дорогих медсестер, участковых терапевтов, врачей общей практики, коллективы, которые за вами стоят, — вы делаете очень важную работу. Каждый человек мечтает жить долго и счастливо, а здоровье во многом и является источником счастья», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что президентская программа позволила региону значительно снизить детскую смертность до лучших мировых показателей. Также проделана масштабная работа по онкологии и сердечно-сосудистым центрам. На сегодняшний день Подмосковье ставит перед собой задачу иметь современные поликлиники, оборудование и врачей.

По словам главы региона, президент РФ Владимир Путин поддержал Подмосковье в строительстве детского клинического центра им. Рошаля в Красногорске, областной больницы в Балашихе и многофункционального медицинского центра в Мытищах.

Губернатор выразил надежду, что они станут центрами притяжения новейших технологий в сфере медицины.

Подмосковье старается ативно внедрять искусственный интеллект в медицину. Это освобождает врачей от рутинного труда, дает возможность уделить больше времени профессиональной работе.

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Награждение отличившихся

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заместителю главврача по амбулаторно-поликлинической работе Протвинской больницы Светлане Рогозиной.

Светлана Валерьевна активно участвовала в модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе в проектах «Бережливая поликлиника», «Добрая поликлиника» и «Поликлиника. Перезагрузка».

При этом Рогозина остается практикующим врачом-кардиологом. Во время пандемии она спасла десятки жизней пациентов с тяжелыми осложнениями Covid-19. Также медик оказывает помощь военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Еще она поддерживает их семьи и жителей, которые были вынуждены покинуть Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени награжден Игорь Макаров. Игорь Александрович уже почти 40 лет в профессии, а последние 20 лет возглавляет Территориальный центр медицины катастроф. За это время Макаров успел организовать медико-санитарное обеспечение таких масштабных мероприятий, как чемпионат мира по футболу, международный авиасалон МАКС и международный форум «Армия».

В 2015 году в центре был создан и успешно развивается отдел эвакуации с авиамедицинскими бригадами, группой анестезиологии и реанимации. Это позволяет оказывать экстренную помощь пострадавшим в кратчайшие сроки.

Ольга Гребнева стала главным врачом Ступинской клинической больницы в апреле текущего года. Она активно использует последние достижения медицинской науки и старается внедрять их в работу своего нового медучреждения.

В больнице успешно работает региональный сосудистый центр, а в отделении травматологии и ортопедии проводятся высокотехнологичные операции. За свои заслуги Ольга Гребнева была награждена орденом Преподобного Сергия Радонежского.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» получила заведующая стационарным отделением № 2 в Домодедовской больнице Лариса Попкова. Она работает в этом медицинском учреждении уже 37 лет. Помимо этого, Попкова регулярно выступает с докладами на кардиологических и терапевтических конференциях, семинарах.

Кроме того, в рамках мероприятия благодарность от имени губернатора Московской области были объявлены следующим специалистам: врачу-урологу поликлиники № 2 в Мытищах Александру Дмитриеву; медсестре палатного отделения неотложной кардиологии Мытищинской областной клинической больницы Ирине Клименковой; заведующему стационаром № 1, анестезиологу-реаниматологу Воскресенской больницы Андрею Потапову; анестезиологу-реаниматологу и травматологу-ортопеду Дубненской больницы Андрею Кузьменкову и Максиму Калинкину.