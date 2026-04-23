Андрей Воробьев поблагодарил сотрудников скорой помощи за их труд

В Доме правительства Московской области проходит II Межрегиональный съезд специалистов скорой медицинской помощи с международным участием «Вызов Подмосковья — 2026. Скорая помощь и клинические рекомендации. От теории к практике», его ранее открыл губернатор региона Андрей Воробьев.

«В таком большом регионе, как Подмосковье, одна из ключевых задач — справляться с огромным количеством вызовов, чтобы спасать жизни. Еще в период ковида мы занялись масштабной модернизацией службы СМП, когда на нее выпала огромная нагрузка», — сказал губернатор.

Воробьев уточнил, что в то время власти области усилили бригады, внедрили IP-телефонию, планшеты, дооснастили каждую машину всем современным, чтобы качественную помощь можно было оказать прямо на месте.

«Хочу поблагодарить 10 тыс. наших сотрудников СПМ, которые посвятили себя этому делу. Особые слова благодарности бригадам, которые сегодня работают с риском для жизни: это и Курская, и Белгородская области, и Донецкая, и Луганская Народные Республики»», — добавил глава региона.

Новый уровень скорой помощи

Трансформация службы скорой помощи Подмосковья, которая началась в пандемию Covid-19, позволила вывести экстренную медицину на новый уровень. В области внедрили единую диспетчерскую и IP-телефонию, чтобы не потерять ни один вызов, уменьшить время ожидания ответа и видеть нагрузку онлайн.

Главным новшеством в этой работе стал отказ от жесткой привязки автомобилей к конкретным подстанциям: теперь система видит все 560 бригад и направляет на вызов ту, что находится ближе к пациенту. Благодаря гибкой логистике в 90% экстренных случаев медики доезжают до места менее чем за 20 минут. Всего за 2025 год поступило более 2 млн 300 тысяч вызовов, а с начала 2026 года — свыше 670 тыс.

Важную роль в обновлении службы сыграла цифровизация. Все бригады получили планшеты, чтобы быстрее передавать информацию между скорой, диспетчерской и стационаром, меньше тратить время на бумажную работу и быстрее принимать решения по пациенту.

Кроме того, в Подмосковье начала работать дистанционные консультации и кардиопульт: специалисты могут расшифровывать ЭКГ по пути в больницу. С начала этого года такой формат помог отработать 31 тыс. обращений, причем в половине случаев выезд врачей на дом не потребовался, что позволило не отвлекать бригады от более тяжелых пациентов.

Вместе с цифровыми решениями идет и техническое переоснащение. По просьбам медиков реанимобили доукомплектовали современными аппаратами для автоматического массажа сердца LUCAS 2 и новыми устройствами для фиксации при переломах. А для обучения открыли специальные симуляционные классы, где врачи и фельдшеры оттачивают навыки спасения в самых сложных ситуациях.

Поддержка медиков

На сегодняшний день в системе скорой помощи Подмосковья трудятся более 10 тыс. человек, из которых 8 тыс. — врачи, фельдшеры, медсестры и водители, ежедневно выезжающие на вызовы.

Чтобы поддержать специалистов и привлечь новые кадры, власти области оказывают медикам меры поддержки. Прежде всего, это социальная ипотека (за 10 лет ей воспользовались 311 специалистов), компенсация аренды жилья (ежемесячно получают более 2,4 тыс. человек) и проект «Приведи друга» (в 2025 году в скорую пришли 113 человек, а в этом году — еще 30).

