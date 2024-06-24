Совсем недавно глава региона доложил о состоянии экономики и всех важных направлениях Подмосковья президенту РФ Владимиру Путину. Он особое внимание, как и прежде, обратил на первичное звено в медицине.

«Мы знаем, что ремонт поликлиник, строительство новых поликлиник, капитальный ремонт, оснащение оборудованием и самое главное — врачи, сегодня являются самым заметным вызовом», — сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

В июне Путин поручил Воробьеву развивать поликлиническое звено в области. По его словам, следует увеличивать возможность посещения медучреждений.