Андрей Воробьев: первичное звено здравоохранения — самый заметный вызов
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Первичное звено сферы здравоохранения сегодня является самым заметным вызовом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Совсем недавно глава региона доложил о состоянии экономики и всех важных направлениях Подмосковья президенту РФ Владимиру Путину. Он особое внимание, как и прежде, обратил на первичное звено в медицине.
«Мы знаем, что ремонт поликлиник, строительство новых поликлиник, капитальный ремонт, оснащение оборудованием и самое главное — врачи, сегодня являются самым заметным вызовом», — сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
В июне Путин поручил Воробьеву развивать поликлиническое звено в области. По его словам, следует увеличивать возможность посещения медучреждений.