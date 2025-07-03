Как утеплить баню или сауну летом: инструкция из 5 шагов

Эксперт: для утепления бани надо брать материал, не выделяющий вредные вещества

Лето — подходящее время, чтобы утеплить баню или сауну. Как подобные строительные работы можно сделать за короткий срок, рассказал РИАМО менеджер по развитию сегментов DIY и «Акустика» компании РОКВУЛ Александр Коршунов.

Многие сталкиваются с проблемой дефицита времени, поэтому строительные работы затягиваются или не начинаются вовсе, но вместе с тем реально найти задачи, которые возможно выполнить за выходные, например, утепление бани или сауны.

Для проведения работ по утеплению понадобятся: молоток, гвозди, нож, рулетка, специальная алюминиевая клейкая лента, шуруповерт, перчатки и теплоизоляционные плиты. Схема состоит всего из 5 шагов:

Сначала на потолке и стенах монтируют каркас из деревянных направляющих. Толщина утеплителя определяет ширину каркаса. Вторым шагом является монтаж утеплителя. Тут важно отметить, что при утеплении внутренней стены бани или сауны достаточно установить плиты из каменной ваты толщиной 50 мм фольгированные с одной стороны (фольгой в сторону внутреннего помещения), а для стены, выходящей на улицу, можно использовать комбинацию плит для бани толщиной 50 мм с фольгой и классическим утеплителем без фольги для каркасных конструкций толщиной 50 мм, общая толщина утепления 100 мм обеспечит внешней стене необходимую теплоизоляцию. Далее швы, стыки фольгированного слоя и места соприкосновения с деревянными направляющими после установки в каркас проклеивают алюминиевой клейкой лентой. С помощью шуруповерта между теплоизоляцией и внешней отделкой устанавливается обрешетка, обеспечивающая воздушный зазор. Заключительным шагом перед использованием является крепление внутренней отделки помещения.

Для утепления бань и саун необходимо использовать решение, которое при нагреве не выделяет вредных веществ, подчеркнул эксперт. Одновременно это должен быть теплоизоляционный стройматериал, который сохраняет тепло в парной бань и саун. Важно, чтобы плиты утеплителя были выполнены из негорючего материала.

«Мы советуем использовать стройматериалы, которые широко представлены в известных торговых сетях. Это позволит избежать подделок и сэкономит время покупки, т. к. в таких магазинах можно заранее узнать о количестве товара в наличии, забронировать его и оформить доставку до нужного места», — отметил Коршунов.