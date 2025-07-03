Как утеплить баню или сауну летом: инструкция из 5 шагов
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Лето — подходящее время, чтобы утеплить баню или сауну. Как подобные строительные работы можно сделать за короткий срок, рассказал РИАМО менеджер по развитию сегментов DIY и «Акустика» компании РОКВУЛ Александр Коршунов.
Многие сталкиваются с проблемой дефицита времени, поэтому строительные работы затягиваются или не начинаются вовсе, но вместе с тем реально найти задачи, которые возможно выполнить за выходные, например, утепление бани или сауны.
Для проведения работ по утеплению понадобятся: молоток, гвозди, нож, рулетка, специальная алюминиевая клейкая лента, шуруповерт, перчатки и теплоизоляционные плиты. Схема состоит всего из 5 шагов:
- Сначала на потолке и стенах монтируют каркас из деревянных направляющих. Толщина утеплителя определяет ширину каркаса.
- Вторым шагом является монтаж утеплителя. Тут важно отметить, что при утеплении внутренней стены бани или сауны достаточно установить плиты из каменной ваты толщиной 50 мм фольгированные с одной стороны (фольгой в сторону внутреннего помещения), а для стены, выходящей на улицу, можно использовать комбинацию плит для бани толщиной 50 мм с фольгой и классическим утеплителем без фольги для каркасных конструкций толщиной 50 мм, общая толщина утепления 100 мм обеспечит внешней стене необходимую теплоизоляцию.
- Далее швы, стыки фольгированного слоя и места соприкосновения с деревянными направляющими после установки в каркас проклеивают алюминиевой клейкой лентой.
- С помощью шуруповерта между теплоизоляцией и внешней отделкой устанавливается обрешетка, обеспечивающая воздушный зазор.
- Заключительным шагом перед использованием является крепление внутренней отделки помещения.
Для утепления бань и саун необходимо использовать решение, которое при нагреве не выделяет вредных веществ, подчеркнул эксперт. Одновременно это должен быть теплоизоляционный стройматериал, который сохраняет тепло в парной бань и саун. Важно, чтобы плиты утеплителя были выполнены из негорючего материала.
«Мы советуем использовать стройматериалы, которые широко представлены в известных торговых сетях. Это позволит избежать подделок и сэкономит время покупки, т. к. в таких магазинах можно заранее узнать о количестве товара в наличии, забронировать его и оформить доставку до нужного места», — отметил Коршунов.