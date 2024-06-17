Путин поручил Воробьеву развивать поликлиническое звено в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву развивать поликлиническое звено в регионе.
Путин и Воробьев провели рабочую встречу, во время которой глава региона отчитался президенту о развитии Подмосковья. В том числе речь пошла и об открытии крупных учреждений здравоохранения в области.
«Вы сказали про некоторые крупные объекты здравоохранения. Андрей Юрьевич, вопросов всегда много. Один из них — это, конечно, поликлиническое звено и возможность посещения. Нужно, конечно, увеличивать возможность посещения», — заявил Путин.
По мнению президента, это один из самых важных вопросов для граждан. Воробьев согласился с российским лидером.
«100%. Самый большой запрос — это на первичную помощь, поэтому поликлиники и ремонтируем, и строим. Большой запрос и на форму, когда оборудование существует, стены радуют», — отметил глава региона.