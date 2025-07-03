Иван Щербаков: утвержден проект дома по реновации на Даниловской набережной

В Южном административном округе Москвы согласован проект жилого здания в рамках программы реновации. Строительство запланировано по адресу: Даниловская набережная, вл. 8, сообщил председатель Комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласно проекту в Даниловском районе построят двухсекционный жилой дом по программе реновации. В нем будет 322 квартиры, часть из них спроектирована с учетом потребностей маломобильных граждан и их близких», — отметил Щербаков.

На первых этажах обеих секций разместятся коммерческие и общественные помещения, центр информирования о программе переселения и объединенная диспетчерская служба. Входы в жилую часть здания будут отделены от общественных зон. Каждый подъезд будет включать вестибюль с консьержем, колясочную, почтовые ящики и лифтовый холл. В секциях установят по три лифта, некоторые из них адаптированы для перевозки пожарных расчетов.

После завершения строительства благоустроят прилегающую территорию: появятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Проект предусматривает безбарьерную среду, обеспечивающую удобство передвижения для людей с колясками и инвалидными креслами.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подводил итоги программы реновации за первое полугодие текущего года.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».