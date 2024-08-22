Андрей Воробьев перечислил современные особенности Детского центра имени Рошаля

Губернатор Московской области Андрей Воробьев перечислил важные и современные особенности открытого накануне Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Медучреждение оснастили передовыми технологиями, чтобы маленькие пациенты как можно быстрее шли на поправку.

«Например, у нас появилась первая в Подмосковье и третья в стране робот-ассистированная операционная, оснащенная цифровыми системами лапароскопии Senhanc и Olympus. Благодаря этой технологии операции проходят в два раза быстрее, а выписать ребенка можно уже на следующий день», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Также, по словам губернатора Подмосковья, открылся первый в регионе центр внутрисосудистой хирургии. Теперь здесь проводят высокоточные операции на сосудах. Например, заменяют клапан сердца у новорожденного. Для этого необходимо сделать всего один прокол в пару миллиметров.

«Всего в клинике более 9,8 тыс. единиц самого современного медицинского оборудования, включая около 100 уникальных: ангиографы, аппараты для гемодиафильтрации, роботическая система Excellent и многое другое», — перечислил губернатор.

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля построен при поддержке президента России Владимира Путина, который 21 августа лично присутствовал на открытии медучреждения. Более 1 300 специалистов, почти 10 тысяч единиц оборудования, включая уникальные отечественные разработки — ежегодно в детском клиническом центре стационарное лечение смогут получать около 15 тысяч детей и еще 150 тысяч — проходить обследования и получать консультации.