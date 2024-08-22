В Красногорске открылся детский клинический центр им Рошаля

Президент Российской Федерации Владимир Путин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев приняли участие в историческом событии в масштабах всей страны — открытии в Красногорске детского клинического центра имени Леонида Михайловича Рошаля, который лично участвовал в этом событии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Появление центра детской медицины России, который был построен при поддержке лидера нашей страны — продолжение того фундаментального внимания к развитию сферы здравоохранения, что выводит на новый уровень лечение маленьких пациентов. А наличие современных условий и передовых технологий возводит объект в ранг координаторов детских медучреждений Подмосковья. Более 1 300 специалистов, почти 10 тысяч единиц оборудования, включая уникальные отечественные разработки — ежегодно в детском клиническом центре стационарное лечение смогут получать около 15 тысяч детей и еще 150 тысяч — проходить обследования и получать консультации.

И вставая в один ряд со знаменитым госпиталем имени Александра Александровича Вишневского, клинический центр сегодня формирует историческую основу детского здравоохранения на десятилетия вперед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал Воробьев.