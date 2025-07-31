Аллергия на воду, медуз и солнце: почему после моря чешется кожа

После купания в море на коже могут появиться зуд и сыпь не только из-за редкой аквааллергии, но и из-за паразитов, солнечной реакции и загрязнений, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Аллергия на воду действительно существует, аквагенная крапивница или аквааллергия — так она называется. У людей с этой необычной реакцией после контакта с любой водой на коже появляются высыпания в виде зудящих волдырей. Так может быть после купания в соленом море, пресном водоеме, даже после душа. Описаны даже случаи аллергии на слезы, пот и слюни», — сказала Филева.

Она добавила, что истинная аквагенная крапивница встречается крайне редко. А вот реакция на морскую воду может появиться даже у человека без аквааллергии.

«Зуд и сыпь в этом случае вызывает не сама вода, а микроорганизмы, органические частицы и промышленные загрязнители, которые могут присутствовать в ней. Например, зуд купальщика могут спровоцировать церкарии — личинки паразитических червей, которые обитают в пресной и чуть реже в соленой морской воде», — рассказала врач.

Филева уточнила, что обычно симптомы заражения появляются уже через 15–30 минут после купания: на коже возникают волдыри, которые сильно чешутся, может подняться температура тела. В большинстве случаев все проходит самостоятельно за неделю. Если сыпь не уменьшается, нужно обратиться к дерматологу.

«Похожие симптомы могут спровоцировать личинки медуз — их яд вызывает аллергическую реакцию, а симптомы появляются сразу или только через сутки. Кроме того, на море может усилиться или появиться впервые аллергия на солнце — кожа краснеет, начинает чесаться. В тяжелых случаях может появиться отек и подняться температура тела», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что при любых признаках аллергии нужно прекратить контакт с возможным аллергеном и принять антигистаминные лекарства, следуя указаниям в инструкции. Если легче не становится и симптомы усилились, надо обратиться к врачу.

Ранее российские туристы пожаловались на аллергию, которая возникает после купания в морях в Турции, Египте и на Мальдивах. После погружения на коже появляются покраснения, начинается зуд.