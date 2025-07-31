Россияне рассказали об аллергии на воду в морях в Турции, Египте и на Мальдивах

Туристы из России пожаловались на аллергию, которая возникает после купания в морях в Турции, Египте и на Мальдивах. После погружения на коже возникают покраснения и зуд, сообщает SHOT .

В местных больницах отдыхающим говорят, что у них появилась аллергия на соленую воду. Из-за высоких показателей ультрафиолета и сильной жары такая реакция на море появляется даже у тех людей, у которых отсутствует аллергия.

Путешественники поделились, что им рекомендуют пить антигистаминные препараты, а также наносить мазь от воспалений. Также советуют после каждого плавания смывать с себя соленую воду. Нередко покраснения вместе с сыпью проходят через три-пять дней после возвращения домой.

Ранее во французском курортном городе Ле-Сабь-д’Олон начали штрафовать туристов, ходящих в общественных местах в полуголом виде. За хождение по городу без верхней одежды и купальниках придется заплатить 150 евро.