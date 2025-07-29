Во Франции начали штрафовать туристов в полуголом виде вне пляжей

Во французском курортном городе Ле-Сабль-д’Олон теперь взимают штрафы с туристов, появляющихся в общественных местах в полуголом виде. По информации CNN, за прогулки по городу без верхней одежды или в купальных костюмах за пределами пляжа придется заплатить штраф в размере 150 евро, сообщает Infox .

Мэр города Янник Моро назвал хождение по городу мужчин с обнаженным торсом проявлением непристойности.

«Это как вопрос уважения к местным жителям, которые не хотят видеть посторонних в полуголом виде. Это также касается элементарной гигиены в общественных местах — на рынках, в магазинах и на улицах. Желаете продемонстрировать свою физическую форму в плавках? Для этого в Ле-Сабль-д’Олон есть 11 км замечательных пляжей», — отметил он.

Схожие ограничения были введены ранее в Ла-Гранд-Мотт. В испанской Малаге в 2023 году установили штрафы до 750 евро для тех, кто появляется на улицах в нижнем белье или совсем без одежды.

Известный юрист Иван Соловьев ранее объяснял, что загорание топлес в публичных местах может обернуться штрафом до 1000 рублей. По его словам, это расценивается как нарушение статьи 20.1 КоАП, то есть является мелким хулиганством. Однако прямой запрет на загар в купальнике в парках и прочих общественных местах отсутствует. Если человек просто отдыхает на полотенце в купальнике, не употребляет алкоголь и не ругается, то проблем с полицией, скорее всего, не будет, добавил юрист.

Впрочем, распитие спиртных напитков может повлечь за собой штраф от 500 до 1500 рублей. Использование нецензурной лексики грозит административным арестом до 15 суток или штрафом от 500 до 1000 рублей.

Юрист рекомендовал не загорать вблизи религиозных учреждений, чтобы избежать обвинений в оскорблении чувств верующих. Стоит также избегать принятия солнечных ванн рядом со школами и детскими садами.

Некоторые туристы выражают недовольство новыми правилами, считая, что они ограничивают свободу самовыражения. В социальных сетях активно обсуждается важность уважения местных норм и традиций для комфортного отдыха как туристов, так и местных жителей. Пользователи рекомендуют заранее узнавать о нормах поведения в общественных местах, особенно в курортных зонах, где могут действовать особые ограничения.