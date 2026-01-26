Акушерка, рассказавшая Якубовичу про низкую зарплату, не планирует увольняться

Сотрудница роддома из Челябинска, упомянувшая в телеигре «Поле чудес» о своей зарплате в 40 тыс. рублей, не планирует покидать работу. Она сообщила, что своим участием в передаче обязана детскому музыкальному коллективу, пишет «Подъем» .

В недавнем выпуске телешоу ведущий Леонид Якубович спросил у акушерки Ирины Седовой о ее доходе, на что женщина ответила: «Сорок тысяч рублей». Якубович в шутку переспросил: «В день?» и, получив отрицательный ответ, удивился и отдал приз из «черного ящика» женщине.

Позднее Седова отметила, что имеет стаж работы более 20 лет и не намерена увольняться. Женщина также пояснила, что попала на передачу благодаря ансамблю, в котором на протяжении 8 лет выступает ее дочь.

«У меня ставка 19 тыс. рублей, к ней все прилагающее — высшая категория, стаж работы и т. д. Выходит 30-40 тыс. рублей. Я же не врач, я акушер, у меня среднее медицинское образование. Несмотря на небольшую зарплату, я на что училась — там и пригодилась», — рассказала акушерка.

В ходе эфира Седова преподнесла Якубовичу сувениры с символикой челябинской хоккейной команды «Трактор», поскольку ее супруг увлекается хоккеем на любительском уровне.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.