«В день?»: Якубович в шоке от зарплаты простой российской акушерки

сегодня в 18:25

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович удивился зарплате акушерки из Челябинска Ирины Седовой, которая стала участницей телевизионной игры.

В ходе беседы телеведущий поинтересовался размером заработной платы челябинской акушерки, попросив озвучить точную цифру.

«Прям циферку надо назвать, да?.. 40 тысяч рублей», — постеснявшись ответила Ирина Седова на вопрос. «В день?» — уточнил Якубович.

После отрицательного ответа телеведущий с удивленным лицом развел руками и объявил: «Приз в студию!». Женщине подарили телевизор.

Ранее продюсер раскрыл размер гонораров известного шоумена и телеведущего Леонида Якубовича. Выяснилось, что Якубович требователен к заказчикам и обладает суровым характером.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.