Продюсер раскрыл размеры гонораров Леонида Якубовича

«Давно о нем ничего не слышал. Единственное знаю, что востребован как телеведущий и ведущий мероприятий. Он если и соглашается, то за 5-6 млн, не меньше», — заявил Дворцов.

Он подчеркнул, что СМИ сообщали о диагностированном сахарном диабете у телеведущего. Продюсер не смог подтвердить информацию, однако отметил, что давно не видел Якубовича на светских мероприятиях.

Дворцов добавил, что Якубович требователен к заказчикам и обладает суровым характером. У клиентов не остается выбора, кроме как пойти на условия ведущего «Поля чудес».

Ранее телеведущий Леонид Якубович с иронией ответил на распространяемые в СМИ слухи о своем здоровье и запрете врачей воздержаться от алкоголя и дегустации презентов участников телепередачи «Поле чудес».