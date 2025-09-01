«На носилках приносят на корт!»: Якубович прокомментировал слухи о здоровье

Леонид Якубович с иронией ответил на слухи о состоянии своего здоровья

Телеведущий Леонид Якубович ответил с иронией на распространяемые слухи о его здоровье, сообщает 360.ru .

Ранее в прессе появились сообщения об ухудшении самочувствия популярного телеведущего, а также о рекомендациях врачей воздержаться от употребления алкоголя и дегустации презентов, которые приносят гости телеигры «Поле чудес».

Леонид Аркадьевич поделился информацией о своем текущем состоянии.

«Здоровье пошатнулось! Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой! Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты», — отметил Якубович.