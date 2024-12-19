Акушер-гинеколог объяснила, чем аборты могут обернуться для женщин

На сегодняшний день тема абортов является одной из самых сложных в России. Большинство осуждают операции по искусственному прерыванию беременности, кто-то утверждает, что бывают ситуации, когда это необходимо. Акушер-гинеколог, сексолог, семейный психолог Екатерина Матвеева в разговоре с РИАМО рассказала, чем аборты могут обернуться для россиянок.

Матвеева отметила, что, решаясь на аборт, женщины самостоятельно себя психологически травмируют из-за того, что потом их преследует чувство вины. При этом последствия аборта их пугают гораздо меньше, чем появление на свет малыша. Многие женщины даже не знают, что никакие достижения в области современной медицины, никакие медикаментозные препараты или аппаратура не смогут снизить риск, которому подвергается здоровье женщин при проведении аборта, особенно если его делают незаконно.

Какие осложнения могут быть?

Главное и самое опасное осложнение, которое может получить женщина после аборта, это инфекционное заражение. Застраховаться от этого невозможно. Инфекция может быть занесена через инструменты, которые не обработаны должным образом, через руки хирурга, которые также могут быть не обработаны достаточно хорошо. Иммунитет самой женщины может быть сильно ослаблен, поэтому даже лекарства могут оказаться бесполезны против инфекции.

Если инфекция начинает распространяться, вред неминуем. Это в первую очередь серьезные осложнения для организма, например, в виде эндометрита. Это воспаление слизистой оболочки полости матки, которое при отсутствии должного лечения может привести к сепсису (заражению крови). Эндометрит поддается лечению, но это долгий и очень тяжелый процесс.

Второе серьезное осложнение, которое может получить несостоявшаяся мать, это бесплодие. Аборт — это механическое воздействие на полость матки инструментами, которые принудительно снимают слой эндометрия. Кроме того, остаются рубцы на матке, в маточных трубах исчезает реснитчатый эпителий, специальная структура, позволяющая оплодотворенной яйцеклетке двигаться по трубе в сторону матки. В этом случае проходимость труб нарушается, вплоть до полного их заращивания, что и вызывает бесплодие.

Третьим осложнением может стать внематочная беременность в будущем. Это состояние, при котором плодное яйцо прикрепляется к самой трубе и не может двигаться дальше. С ростом эмбриона труба разбухает и разрывается, что сопровождается кровотечением и болью.

Влияние на психологическое состояние

«Переживание мук совести и чувства вины, сожаления могут приводить к эмоциональным расстройствам, доводить до депрессии. Чтобы прожить эту потерю, без психолога сложно обойтись. Но не все женщины готовы прийти в терапию, даже просто посетить несколько консультаций — в силу разных причин, тем самым отказываясь от настоящей помощи и поддержки», — рассказала Матвеева.

Стресс, гормональная перестройка могут привести, в свою очередь, к нарушениям работы надпочечников и щитовидной железы. Если женщина решается на подпольный аборт, то она сильно рискует собственной жизнью и здоровьем.

Не всегда незаконный аборт делает квалифицированный врач с высшим образованием. Причем часто такой медик делает все вслепую, и это не дает гарантии, что процедура пройдет хорошо. Если этот человек не обучен технике проведения, он не знает, как это должностным образом делать, могут произойти еще и перфорации матки, а это уже предполагает проведение полостной операции.

Остатки плодного яйца, плацентарные ткани могут остаться в матке и привести к тяжелым последствиям. Например, к обильному кровотечению, которое сложно останавливается, поскольку матка хорошо сокращается только будучи пустой. Если в ней что-то есть, сокращаться она не может. Также из последствий — эндометрит, повторное скапливание тканей и даже онкология (хорионэпителиома, которая вырастает из эмбриональной ткани).