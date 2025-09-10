Акция по сбору крови пройдет в Королеве

«Мы регулярно проводим донорские акции в Королеве, это позволяет не только поддерживать необходимые запасы крови, но и еще раз подчеркнуть, насколько важна роль доноров. Ведь их кровь спасает жизни пострадавших в авариях, людей с тяжелыми травмами, ожогами, кровотечениями, пациентов с онкологическими заболеваниями и болезнями крови, а также новорожденных с патологиями. Сама процедура проходит быстро и безболезненно — она занимает всего около 15-20 минут», — сказал главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Акция «Спасибо, донор» пройдет с 9:00 до 11:00 в ЦДК им. М. И. Калинина по адресу: ул. Терешковой д. 1. Принять в ней участие могут совершеннолетние граждане РФ весом более 50 кг и не имеющие противопоказаний к донорству.

Для участия в акции требуется предварительная регистрация по ссылке.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.