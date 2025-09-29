сегодня в 20:01

Акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Подмосковье на минувших выходных

В Московской области в эти выходные прошла акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября. В рамках мероприятия жители смогли пройти по маршруту здоровья, проверить показатели здоровья: пульс, артериальное давление, а также пройти ЭКГ и получить консультацию врача. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это еще одна возможность напомнить о важности здорового образа жизни и заботы о собственном организме. Регулярная физическая активность позволяет укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить риски развития заболеваний. Акция „10 000 шагов к здоровью“ прошла в 19 городских округах Подмосковья, в ней приняли участие почти 2,5 тыс. человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Воскресенске, Ленинском, Домодедове, Талдоме, Егорьевске, Луховицах, Раменском и других городских округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.