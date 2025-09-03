Активный отдых, недосып, алкоголь: почему после отпуска часто возникают болезни

Причины болезни после отпуска могут быть разными. Иногда они кроются в психосоматике: если отдыха оказалось недостаточно, организм реагирует симптоматикой вирусной инфекции — повышением температуры без очевидных причин, заложенностью носа, болью в горле, насморком, расстройством стула, слабостью, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

По ее словам, чаще всего проблемы связаны с тем, что во время отпуска человек сталкивается с активной сменой климата и новыми видами деятельности — плавает, много ходит. Организм и мозг получают много новой информации, которую должны переработать. Добавим сюда активный отдых, недосып, алкоголь, физические перегрузки — и организм оказывается в ситуации, когда он не справляется, шансов на адаптацию у него нет. Происходит срыв и появляются симптомы.

На отдыхе человек также контактирует с большим количеством новых людей и микрофлоры: в дороге, при общении, при употреблении непривычной пищи сталкивается с новыми микроорганизмами. Иммунная система реагирует на все эти воздействия.

«В поездках также часто забывают о назначениях врачей — осознанно или неосознанно нарушаем комплаентность, что приводит к обострению хронических заболеваний. Кто-то забывает принимать таблетки, вести дневник давления и измерять уровень глюкозы в крови. В итоге люди возвращаются с гипертоническими кризами, жалобами на боли в животе и обострением очагов хронической инфекции: отиты, гаймориты, циститы, гастрит, болезни суставов, грибковые инфекции», — сказала Сережина.

Как отметила доктор, интересно, что симптомы проявляются не во время отдыха, а именно после. Когда люди находятся на пике положительных эмоций, то иммунитет находится на подъеме. Эйфория, эндорфины и «гормоны счастья» помогают держаться бодро. Но затем этот всплеск сменяется выбросом кортизола — гормона стресса. Так возникает так называемый «послеотпускной синдром» с психосоматическими проявлениями — сыпью, головной болью, бессонницей.

«Эта связь давно изучена. Есть исследование, которое показало, что в 51% отпускники сталкиваются с послеотпускным ощущением депрессии и апатии. Но из чувства долга мы не воспринимаем это всерьез — собрали себя в кучу и сразу нырнули в работу. Мы не даем организму перестроиться и устраиваем ему встряску. Возникает срыв адаптации со всеми сопутствующими симптомами: рвотой, диареей, слабостью, сыпью, головной болью, подъемом температуры. По сути, болезнь становится легальным способом организма попросить передышку», — добавила врач.

Понять по симптомам — что же именно происходит, сложно даже врачу. Но в этой ситуации правильно исключить возможную вирусную природу симптомов. По одному мазку из носо- и ротоглотки сейчас можно провести лабораторный ПЦР-анализ сразу на 25 патогенов, если наблюдаются такие симптомы как повышенная температура, кашель, насморк, боль в горле и даже жидкий стул. Набор для самовзятия лучше иметь в аптечке. Еще стоит сдать общий анализ крови и мочи, чтобы понять — есть ли воспаление. Что делать, если все анализы в норме, а состояние все-таки ухудшается? Понадобится консультация врача.

«Отдых нужно планировать таким образом, чтобы он давал организму лучшее. Не нужно отдыхать „до победного“, а оставлять время для реадаптации. Если отпуск длинный, возвращаться лучше не накануне вечером, а за пару дней, чтобы провести время дома в спокойной обстановке. В первые рабочие дни стоит распределять задачи постепенно, не пытаться играть в супергероя. Помогают простые вещи: режим сна, сбалансированное питание, прогулки. И чтобы психика адаптировалась легче — придумать план следующего отдыха», — отметила Сережина.