сегодня в 10:09

Актера Бориса Щербакова перевели в реанимацию в Москве

Народный артист Борис Щербаков сейчас находится в реанимации кардиологического отделения больницы, у него нестабильная стенокардия, сообщает Mash .

Ему стало плохо вечером 10 сентября. Актера забрали в больницу и сделали КТ. Проведенное исследование показало, что в организме наблюдаются признаки гиповентиляции, которые могли появиться из-за большого стажа курения.

Врачи рекомендовали Щербакову пока воздержаться от табака.

Месяц назад Щербаков был в реанимации. Тогда у артиста диагностировали кардиосклероз и фибрилляцию предсердий. Он пролежал в медучреждении неделю под наблюдением докторов.

Борис Щербаков — популярный советский и российский актер. Он снимался в кинолентах «Марш Турецкого», «Сыщики», «Солдаты», «Грозовые ворота» и др.