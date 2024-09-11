Актера Бориса Щербакова перевели в реанимацию в Москве
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Народный артист Борис Щербаков сейчас находится в реанимации кардиологического отделения больницы, у него нестабильная стенокардия, сообщает Mash.
Ему стало плохо вечером 10 сентября. Актера забрали в больницу и сделали КТ. Проведенное исследование показало, что в организме наблюдаются признаки гиповентиляции, которые могли появиться из-за большого стажа курения.
Врачи рекомендовали Щербакову пока воздержаться от табака.
Месяц назад Щербаков был в реанимации. Тогда у артиста диагностировали кардиосклероз и фибрилляцию предсердий. Он пролежал в медучреждении неделю под наблюдением докторов.
Борис Щербаков — популярный советский и российский актер. Он снимался в кинолентах «Марш Турецкого», «Сыщики», «Солдаты», «Грозовые ворота» и др.