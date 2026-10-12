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В лесах Подмосковья 11 октября не зафиксировали пожаров

Возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области 11 октября не зарегистрировали. На 12–14 октября в лесничествах прогнозируют I–III классы пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

11 октября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали.

12 и 13 октября на большей части территории региона ожидается I класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском лесничестве — II класс. В Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» прогнозируют III класс.

14 октября на большей части территории области сохранится I класс пожарной опасности. В Подольском лесничестве ожидается II класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — III класс.

12 октября и в ближайшие дни температура днем составит +9–13 °C, ночью — +6–12 °C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и сильные дожди. По народной примете, поздние грибы в лесу предвещают поздний снег.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны +7 (800) 100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб в Российской Федерации 112.

Больше новостей — в MAX-канале комитета лесного хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.