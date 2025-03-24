Агрессируют или уходят в себя: как ведут себя мужчины и женщины при депрессии
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Депрессия у мужчин и женщин проявляется по-разному из-за социальных норм и биологических различий, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.
«Мужчины чаще скрывают свои эмоции и проявляют агрессию вместо того, чтобы показать уязвимость. Это связано с социальными установками, которые учат мужчин подавлять слабость», — объяснил Хамидуллин.
Он отметил, что женщины, напротив, чаще замыкаются в себе и ищут эмоциональную поддержку у близких.
«Биологические факторы тоже играют роль: уровень тестостерона у мужчин способствует более агрессивному поведению в ответ на стресс. У женщин преобладают механизмы, связанные с поиском общения и поддержки», — добавил врач.
Психотерапевт подчеркнул, что культура и воспитание также накладывают отпечаток на поведение в депрессивном состоянии.
«Ожидания общества относительно поведения мужчин и женщин в стрессовых ситуациях формируют разные модели поведения. Это объясняет, почему мужчины чаще проявляют агрессию, а женщины — замыкаются в себе», — заключил Хамидуллин.
Ежегодно 24 марта отмечают Международный день борьбы с депрессией. Его цель — привлечь внимание общества к проблемам психического здоровья.