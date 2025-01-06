75 жителей Подмосковья сдали кровь в первом в новом году Дне донора

В Подмосковье прошел первый в новом году День донора

Московский областной центр крови в преддверии Рождества провёл первую в 2025 году выездную донорскую акцию в Сергиевом Посаде, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Сдать кровь в Центральную библиотеку им. В. В. Розанова городского округа Сергиев Посад пришли 75 человек. День донора прошёл в настоящей праздничной атмосфере. Сотрудники Центра крови Подмосковья в этот день подготовили для каждого участника акции небольшие памятные сувениры.

Донорство крови в преддверии Рождества — лучший подарок для пациентов, нуждающихся в переливании.

«В этот особенный день, когда мы открываем новый год, хочу поздравить всех с праздником. Пусть в новом году каждый из нас будет здоров и счастлив, а наша библиотека продолжит делать такие важные и добрые дела», — поделилась директор Центральной библиотеки им. В. В. Розанова Наталия Дыркова.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.