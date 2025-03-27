27 марта в Раменском округе состоялся Молодежный день донора

Мероприятие состоялось в ДК им. Воровского. Организаторами выступили Комитет по спорту и молодежной политике Раменского муниципального округа, Московская областная станция переливания крови, Раменский молодежный центр при поддержке волонтеров Подмосковья и благотворительной организации «Российский Красный Крест», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В акции приняли участие жители округа старше 18 лет и весом более 50 кг. Процедура включала в себя несколько этапов: заполнение анкеты, определение группы крови, медицинский осмотр у терапевта, включающий измерение артериального давления и сбор анамнеза, и непосредственно донацию крови.

Собранная кровь будет направлена в банк крови онкологического диспансера города Балашихи.

Руководитель фонда борьбы с лейкемией Людмила Писаренко выразила благодарность Раменскому молодежному центру за содействие в организации мероприятия и отметила важность участия граждан в донорском движении и Российском регистре доноров костного мозга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.