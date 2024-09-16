18 единиц нового медоборудования поступило в роддом Серпухова

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Теперь врачам в роддоме Серпухова доступны: один транспортный кувез и четыре открытых реанимационных системы для новорожденных, восемь беспроводных фетальных мониторов, два монитора глубины наркоза, три вакуумных отсоса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Они помогут малышам избежать любых рисков, сохранят жизнь и здоровье.

Аппараты поставлены министерством здравоохранения Московской области в рамках программы обновления медицинского оборудования.

Еще два вакуумных отсоса закуплены за счет спонсорских средств по инициативе генерального директора ОАО «Дашковка» Виктора Таранина.

Аппараты в критических ситуациях после родов помогают сохранить жизни женщинам. Такое оборудование появилось в роддоме впервые.

В Серпухове создаются все условия для оказания доступной, современной и профессиональной медицинской помощи будущим мамам и малышам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.