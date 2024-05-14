Врач назвала продукты, которые стоит исключить из рациона при кожных проблемах

При проблемах с кожей человеку необходимо исключить из рациона такие продукты, как шоколад, цитрусовые, чипсы, фритюр, жареную пищу и алкоголь, сообщил РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Марьяна Джутова.

«Шоколад — содержит много сахара, жиров, часто выступает в роли аллергена. Апельсины, мандарины, лимоны и другие цитрусовые — вследствие высокого содержания витамина С также могут стать причиной аллергических реакций с кожными проявлениями», — сказала диетолог.

Она подчеркнула, что чипсы, фритюр, жареная пища из-за высокого гликемического индекса способствуют образованию акне. Алкоголь обезвоживает кожу, а также может не только усугубить воспаление, но и ускорить процессы старения.

Врач отметила, что для здоровья кожи следует одновременно придерживаться нескольких принципов питания: пить достаточно воды; увеличить потребление фруктов, овощей и зелени; включить в рацион рыбу, орехи и семена. Питание должно быть правильным и разнообразным.

«Диета — это лишь один из аспектов заботы о коже. При возникновении каких-либо проблем обязательно проконсультируйтесь с врачом-дерматологом и получите индивидуальные рекомендации специалиста», — заключила Джутова.