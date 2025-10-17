Михаил Мишустин назначил нового заместителя министра финансов

сегодня в 22:30

В правительстве России произошла очередная кадровая перестановка. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Николая Бегчина заместителем министра финансов Российской Федерации.

Соответствующий документ был официально опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Ранее в министерстве выдвинули инициативу по созданию игорной зоны на территории Республики Алтай. В ведомстве уверены, что реализация этого проекта сможет значительно увеличить турпоток и даст дополнительный стимул для социально-экономического развития региона.

Согласно действующему федеральному законодательству, игорные зоны уже предусмотрены в нескольких субъектах Российской Федерации, включая Крым, Алтайский, Краснодарский и Приморский края, а также Калининградскую область.