Минфин РФ предложил создать игорную зону на территории Алтая

Министерство финансов РФ подготовило законопроект с предложением создать игорную зону на территории Республики Алтай. Реализация этого проекта увеличит поток туристов и обеспечит стимул для развития региона, сообщает РИА Новости .

Законом предусмотрено создание игорных зон в Крыму, в Алтайском, Краснодарском, Приморском крае и в Калининградской области. В пояснительной записке к законопроекту предлагается создать игорную зону в Республике Алтай.

По мнению авторов законопроекта, этот шаг повысит туристическую привлекательность региона, даст стимул для его развития. В том числе для жителей Республики Алтай появятся новые рабочие места.

Дагестан, Алтай и Карелия показывают увеличенный турпоток в этом году. Председатель комитета Госдумы по развитию туризма и туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что активно набирает обороты Калининградская область.

