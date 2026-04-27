Жители Испании и Греции вышли на протесты из-за турпотока

В 2026 году число туристов в Европе вырастет на 6,2%

В Испании, Италии и Греции прошли акции протеста из-за рекордного наплыва туристов в 2026 году. По данным Европейской туристической комиссии, международные прибытия вырастут на 6,2%, сообщает «Царьград» .

Рост турпотока связывают в том числе с войной на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива. Туристы отказываются от поездок в нестабильные регионы и выбирают европейские курорты. Это привело к подорожанию авиабилетов и отелей, однако спрос продолжает расти.

В Испании, Италии и Греции тысячи жителей вышли на акции протеста. Люди жалуются на переполненные улицы, пробки, рост мусора и резкое подорожание жилья. В Барселоне при населении 1,6 млн человек ежегодно принимают 26 млн туристов. На острове Закинф число гостей в 150 раз превышает количество местных жителей.

Активисты планируют новые акции летом 2026 года и заявляют о намерении перекрывать пляжи. Мэр Афин Харис Дукас заявил: «мы не должны стать Барселоной», — и пригрозил запретить строительство новых отелей в историческом центре. Несмотря на протесты, власти продолжают инвестировать в туристическую отрасль. В мае 2025 года аналогичные акции под названием «Южная Европа против туристификации» прошли в Барселоне, Риме, Афинах и Сиракузах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.